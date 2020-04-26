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أخبار البلد

فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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صدى البلد
قامت فروع المجلس القومي للمرأة بمحافظتي القاهره والجيزة بالتعاون مع جمعية رسالة بتوزيع المرحلة الأولى من المساعدات المادية والعينية للسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة والمسنات بالمحافظتين، وذلك في إطار مبادرة  "تحدى الخير"التى أطلقتها جمعية رسالة و تضمن التوزيع في المناطق مثل الشرابية والزيتون و العباسية وبولاق وبشتيل وأوسيم والوراق.

ويأتي ذلك سعيًا لدعم وحماية المرأة المصرية فى مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية. 

وعبرت السفيرة سناء عطاالله مقررة المجلس بمحافظة القاهرة عن سعادتها بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وتعاونه مع مؤسسات الدولة للوقوف بجانب المرأة المصرية و الأسر الأكثر احتياجا التى ليس لها اى مصدر دخل.

وثمنت دور جمعية رسالة فى مبادرتها تحدى الخير التى ساهم فيها كثير من شرائح الشعب المصرى الأصيل الذى يظهر معدنه الأصيل وقت الشدة.

وناشدت السفيرة سناء عطاالله كل المصريين القادرين بتبنى تلك المبادرات والحملات من خلال التبرع لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.
فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو
فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو
فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو
فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو
فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو
فروع قومى المرأة بالقاهرة والجيزة تشارك فى توزيع المساعدات الإنسانية مع جمعية رسالة.. فيديو
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