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أخبار العالم

طقس الخليج.. توقعات بسقوط أمطار في السعودية والإمارات

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:22 ص
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "الرياض، الشرقية، نجران، الباحة، عسير، جازان"، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق "الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية".

وقالت هيئة الأرصاد في تقريرها عن طقس اليوم، الأحد، إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات
فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يسود اليوم طقس حار ومغبرا أحيانًا نهارًا وصحو إلى غائم جزئيًا يصبح غائمًا ليلًا على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار والأتربة.


البحرين
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية بالبحرين أن يسود اليوم، الأحد، طقس غير مستقر في المملكة، مع زيادة فرص تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا ويكون حارًا ومغبرًا خلال النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح جنوبية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانًا مع هبات قد تصل إلى 40 عقدة وتتحول إلى شمالية خلال الليل.
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