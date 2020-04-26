طقس الخليج.. توقعات بسقوط أمطار في السعودية والإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "الرياض، الشرقية، نجران، الباحة، عسير، جازان"، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق "الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية".





وقالت هيئة الأرصاد في تقريرها عن طقس اليوم، الأحد، إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





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