الإفتاء تكشف عن النصائح العشر في رمضان

قدمت دار الإفتاء، النصائح العشر في رمضان، ليستفيد منها الصائمون طوال الشهر الكريم والفوز بالحسنات والتقرب إلى الله بالطاعات.





وقالت الدار الإفتاء، إن النصائح هي:

1) اقرأ كل يوم ما تيسر من القرآن، وأكثر من الصلاة على النبي العدنان.

2) حافظ على الصلوات الخمس وصلاة في الليل وصلاة الضحى ولو ركعتين.

3) أدِّ الزكاة المفروضة عليك وتصدق كل يوم ولو بالقليل، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.

4) ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله! أحبب نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبالوالدين إحسانًا.

5) ألا تحب أن تكون ممن يقول: يا رب، يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي، سل تعطه! فأطب مطعمك تجب دعوتك، وانتصف للناس من نفسك، وخالق الناس بخلق حسن.

6) ألا تحب أن تكون ممن تستجاب دعوته وتتلألأ صحيفته نورًا يوم القيامة! طهر قلبك وأكثر من قول لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله.