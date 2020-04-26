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ديني

الإفتاء تكشف عن النصائح العشر في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت

قدمت دار الإفتاء، النصائح العشر في رمضان، ليستفيد منها الصائمون طوال الشهر الكريم والفوز بالحسنات والتقرب إلى الله بالطاعات.


وقالت الدار الإفتاء، إن النصائح هي: 

1) اقرأ كل يوم ما تيسر من القرآن، وأكثر من الصلاة على النبي العدنان.

2) حافظ على الصلوات الخمس وصلاة في الليل وصلاة الضحى ولو ركعتين.
3) أدِّ الزكاة المفروضة عليك وتصدق كل يوم ولو بالقليل، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.
4) ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله! أحبب نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبالوالدين إحسانًا.
5) ألا تحب أن تكون ممن يقول: يا رب، يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي، سل تعطه! فأطب مطعمك تجب دعوتك، وانتصف للناس من نفسك، وخالق الناس بخلق حسن.
6) ألا تحب أن تكون ممن تستجاب دعوته وتتلألأ صحيفته نورًا يوم القيامة! طهر قلبك وأكثر من قول لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله.

7) ألا تحب أن تكون من الحامدين الشاكرين المقربين! فإنه إذا قال العبد: الحمد لله، قال الله: حمدني عبدي وشكرني. فاستكثروا من قول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
8) ألا تحب أن تكون من الشاكرين وأن يصلح الله ذريتك! عليك بآيتي الشكر:

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًَا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ}.
{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًَا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي في ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ}
9) ألا تحب أن أدلك على ما يجمع لك أمر دينك وأمر دنياك! اعمل ما استطعت بأمر الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسُجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
10) ألا تحب أن أدلك على قلب كل شيء: {قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ} 

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