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محافظات

فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر فى القليوبية.. صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:34 ص
فض سوق الأحد الأسبوعى
فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر
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إبراهيم الهوارى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية من فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر، وذلك فى إطار تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بوقف الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.


من جانبها واصلت مديرية الزراعة بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين من الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة والمعلبات بأسعار مدعمة للمواطنين.


وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عدد كبير من مدن المحافظة.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين.


وأضاف زايد أن السيارات بداخلها السلع الأساسية والخضار بتخفيضات من 40 إلى 50% للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض ورفع أسعار الخضار والسلع.

فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر فى القليوبية.. صور
فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر فى القليوبية.. صور
فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر فى القليوبية.. صور
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