إنجاز لم يسبق له مثيل للعسكرية الروسية.. أول إنزال مظلي في القطب الشمالي من ارتفاع 10000 متر

قام أفراد عسكريون من القوات الروسية المحمولة جوًا، بأمر من وزير الدفاع سيرجي شويغو ، بقفزة جماعية بالمظلات في القطب الشمالي من ارتفاع 10000 متر، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل.





وقال نائب وزير الدفاع الروسي يونس - بيك افكروف 'للمرة الأولى في تاريخ العالم، قمنا بهبوط جماعي للأفراد باستخدام أنظمة المظلة الخاصة في ظروف القطب الشمالي من ارتفاع 10000 متر باستخدام معدات الأكسجين وبعد ذلك أكملوا مهام التدريب القتالي. لم يفعل أحد ذلك من قبل".





وقال نائب الوزير إن العملية تمت بأمر مباشر من وزير الدفاع سيرجي شويغو.





وأضاف ايفكوروف أن المظليين يستخدمون "الجيل القادم من نظام المظلة ذات الأغراض الخاصة".





كما لاحظت وزارة الدفاع، بالإضافة إلى المظلات الجديدة، قام الجيش باختبار معدات الأكسجين وأجهزة الملاحة والمعدات الخاصة والزي الرسمي، وتم تنفيذ القفزة من طائرة النقل العسكرية Il-76.