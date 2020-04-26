الانتهاء من تنفيذ 3500 وحدة إسكان اجتماعى بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان

قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والبنية التحتية الجارى تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس خالد شاهين رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات .





واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، ومرافقوه الجولة، بتفقد م شروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس، والذي يحتوي على 12 ألف وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3500 وحدة سكنية ضمن خطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى 30 /3/ 2020 .





وشدد المهندس علاء عبدالعزيز، على ضرورة الالتزام بخطط الاسكان الاجتماعي خلال العام، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير، بجانب الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته، وكذا ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولحماية العمال بالمواقع من الإصابة بالفيروس .





كما تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، أعمال البنية التحتية المرتبطة بتوسعة طريق مصر/الاسماعيلية الصحراوي الجاري تنفيذها، والتى تشمل الأعمال الإنشائية المرتبطة بشبكات المياه والصرف الصحى.





كما اثنى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جولته بالمدينة، على الجهد المبذول بالمشروعات المختلفة، وكذا استمرار العمل بكثافة بالمواقع ودفع عجلة التنمية بالمدينة، موضحا أن الجولة تأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع العمل بالمشروعات المختلفة، مع اتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.