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تكنولوجيا

أبرزها لمرضى السكر.. تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:00 م
تطبيقات تساعدك على
تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية في رمضان
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شيماء عبد المنعم
مع بداية شهر رمضان الكريم واستمرار فرض إجراءات حظر التجول لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، ونظرا لساعات الصيام الطويلة يحتاج بعض الناس إلى متابعة حالتهم الصحية بشكل يومي، والتي تكون دائما أمورا ضرورية خاصة لمرضى السكر. 

ويستعرض موقع "theonlinemom"، مجموعة من التطبيقات الطبية، التي يمكنك من خلالها متابعة تطورات حالتك الصحية باستمرار طوال ساعات اليوم، خاصة خلال ساعات الصيام، ولكن لا ينبغي أبدًا الاعتماد على التطبيقات الطبية والصحية كبديل للتشخيص المهني أو معرفة العلاج الطبي المناسب.


1. تطبيق WebMD:
أحد أشهر مواقع الويب ذات الصلة بالخدمات الطبية، ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل أندرويد وiOS،  يوفر WebMD، طوال أيام الأسبوع كمية هائلة من المعلومات الصحية وأدوات لدعم القرار، ويشمل ميزات أخرى مثل مدقق لكل الأعرض التي قد تواجهها وأساسيات الإسعافات الأولية والتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية المحلية.

2. تطبيق iPharmacy:
متجر شامل لجميع الأشياء الصيدلانية، يقدم iPharmacy، إرشادات حول كل أنواع الأدوية ويقدم أفضل الوصفات الطبية بسعر مخفض، أيضًا يمكنك من خلاله تسجيل أعراضك وإرسلها للأطباء المتخصصين، التطبيق مجاني متاح لنظامي التشغيل أندرويد وiOS.

3. تطبيق Glucose Buddy:
أحد أفضل التطبيقات المجانية الخاصة بمرضى السكر، حيث يسمح لك Glucose Buddy بقياس نسبة السكر في الدم، وتتبع استهلاك الكربوهيدرات وجرعات الأنسولين وممارسة الرياضة وباقي الأنشطة لتحقيق استقرار مثالي لحالة السكر، متاح على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

4. تطبيق Fooducate:
يتتبع التطبيق نظامك الغذائي وما تحتاجه من سعرات حرارية لتعزيز فقدان الوزن، حيث يراقب التطبيق فترات تناولك الطعام من خلال كاميرا الهاتف، وذلك من خلال مسح الباركود أثناء التسوق لشراء بدائل صحية أثناء فترة الدايت، التطبيق متاح مجانا على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.
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