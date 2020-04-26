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برلمان

برلمانية تطالب بتخفيض تكلفة الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:32 ص
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمطالبة وزير الاتصالات بتخفيض حقيقى وملموس فى أسعار باقات الإنترنت الشخصى والمنزلى نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه فى هذه الأيام فى كتابة الأبحاث العلمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة.

وأكدت هجرس فى طلب الإحاطة أن طلاب المدارس والجامعات وبسبب انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات غلق المدارس والاعتماد على التحصيل عبر الإنترنت واستبدال آلية الامتحانات لمعظم السنوات الدراسية بآلية إعداد وتقديم الأبحاث العلمية كل ذلك جعل طلاب المدارس مجبرين على المكوث لساعات طويلة على أجهزة الحاسب مستخدمين الإنترنت وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة المصرية فضلا عما تعانيه الأسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات حتمية.

وأشارت هجرس إلى أن طلبها فى الأصل هو بيان عاجل  عمدت إلى استخدام آلية طلب الإحاطة بدلا منه تماشيا مع الظروف الحالية وأنها تفاعلت مع هذا الموضوع عبر أدواتها البرلمانية نظرا لتلقيها العديد من الشكاوى من الأسر وما تلمسه من معاناة الأسر بشكل عام.
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