دراسة دولية تحذر من تفشي عدوى جديدة وزيادة معدل الوفيات

حذرت دراسات دولية جديدة من إساءة الاستخدام للأنواع المختلفة من معقمات الأيدي معتبرة أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي لعواقب أكبر وأصعب، وفق ما ذكر موقع نيوز ميديسين.





أفادت عدد من الدراسات العلمية أن الاستخدام المفرط أو غير السليم للمطهرات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض فعاليتها ويسهم في ظهور طفرات في بعض مسببات الأمراض.





على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الإفراط في معالجة اليدين بالكحول إلى مقاومة البكتيريا لمضادات الميكروبات لأن المطهرات تدمر عناصر الحمض النووي البكتيرية، ولكنها تحفز الطفرات وتطور المناعة ضد الأدوية.





لذلك، - من الناحية النظرية على الأقل - يمكن أن تتسبب طرق الحماية الخاطئة في تفشي عدوى جديدة وزيادة معدل الوفيات.





يشير الخبراء أيضًا إلى أن فعالية المواد الكيميائية المنزلية ضد الفيروسات لم يتم إثباتها.





وتشمل هذه العناصر مواد غسل الصحون أو منتجات الغسيل والكحوليات ومركبات الأمونيوم الرباعية والفينول وفوق أكسيد الهيدروجين وكلوريد البنزالكونيوم والتريكلوسان.





يمكن أن تضر العديد من المركبات الكيميائية بجلد اليدين والجسم ككل.





لتجنب كل هذه المشاكل، ينصح الخبراء بالتعامل مع المطهرات كدواء، أي باستخدامها لفترة محدودة ووفقًا للتعليمات.