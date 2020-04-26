مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3 .. أحمد داوود يواجه دينا الشربيني بسبب مقتل شقيقه التوأم

كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لعبة النسيان عن ماضي رقية " دينا الشربيني وكيف كانت تعيش خلال فترة دراستها الجامعية وأنها تعرفت على عشيقها خالد وهدان "أحمد داوود" وهي تدرس في العام الرابع من كلية اداب اجتماع.





وبدأت رقية جلسات العلاج الفيزيائي لكي يستعيد جسدها كل وظائفه من جديد بعد مرور 4 شهور على بقائها في غيويبة ادى الى فقدان الذاكرة، لتقرر طبيبتها النفسية بهيرة " انجي المقدم" اخراج رقية من المستشفى وتأجير شقة بجوار منزلها.





ووضعت بهيرة في الشقة لرقية،لوحة خشبية تحتوي على صفحات من الجرائد تحكي فضحية خيانتها لزوجها وقتل عشيقها كي تساعدها على تذكر ماضيها.





ويتعرض ابن رقية "يحيى" للانهيار العصبي بسبب عدم رؤيته لوالدته وظنه انها توفت مثلما حدث لوالده امجد " احمد صفوت" .





ومن خلال حديث بهيرة مع شقيقة امجد نادين " هديل حسن" يتضح ان تمارا ليست ابنة رقية بل هي ابنة زوجها امجد من زوجته السابقة وكانت رقية تعمل اخصائية علم اجتماع في مدرسة تمارا ومن هنا تعرفت على نادين وامجد.





وانتهت احداث الحلقة الثالثة بظهور الشقيق التوأم ل خالد وهدان ، عمرو وهدان الذي يجسده ايضًا احمد داوود، ويواجه رقية ويطالبها بمعرفة الحقيقة حول سبب مقتل شقيقه الا انه تؤكد له ان لا تتذكر شيئًا.





واخر مشهد في الحلقة الثالثة، تظهر الفنانة اسما ابو زيد وهي تفتح باب منزلها لـ عمرو وهدان.



