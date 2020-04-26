برلماني يطالب الوطنية للإعلام بالتصدي لبرامج الإثارة وتكدير الذوق العام

وجه النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفر الشيخ، الشكر إلى القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية وكافة الجهات المعنية للإجراءات الحاسمه التى يتخذونها ضد المسيئين لمصر والمؤججين لمشاعر المصريين.





وأضاف "الجندى" فى بيان صحفى له أنه لا مجال للفوضى لأن مصر دولة مؤسسات والإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة الفترة الماضية ضد المسيئين للذوق العام والمحرضين على الفسق والفجور خير دليل، وينم عن أن الدولة تتابع عن كثب المخالفات القانونية فى كافة النواحى وكانت لاصحابها بالمرصاد.





وتابع "الجندى" أن المحاسبة ستطول كل من تسول له نفسه الإساءة للوطن أو القيام بأعمال البلطجه الفكرية أو تأجيج مشاعر المصريين أوعقائدهم وتقاليدهم.





وأكد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن مصر كرمها الله عز وجل فى قرآنه فهى البلد العظيم واحة الأمن والأمان لكل البشر وكل من أرادها بسوء وهن ظهره وانقسم ، موجها رسالة لأصحاب الفيديوهات القبيحة والمسيئة وبرامج الاثاره وكل من أوحى له شيطانه بفكر مسموم الإساءة لوطننا اقول له "اثبت محلك فمصر بلد المؤسسات واكبر من وحى الشياطين ولن تنل من احترامها شىء ونحذر من الخطأ لانه سيلاحقه العقوبة.









وأضاف: فبعد أن طالبنا المؤسسات الدينيه بملاحقة أصحاب الفتاوى الشاذة أطالب اليوم وزارة الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام كمؤسستين وطنيتين محاسبة كل من يستخدم أو يظهر فى وسيلة إعلامية يسىء للوطن، مطالبا بمتابعة الدراما التليفزيونية بحيث تكون بعيدة كل البعد عن الاسفاف والإساءة أو القبح ومحاسبة كل من يستخدم وسيلة إعلامية فى تكدير السلم والذوق العام أو يستخدم البلطجة الفكرية، لأن البرامج التى تبث على الشاشة المصرية، يجب أن تكون بقدر مصر ولا نرى إلا ما يليق بمكانة مصر وسمعتها سواء فى الوقت الحالى أو على مر الزمان.









وقال وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مصر قادمة بفكر أبنائها المستنير وبعلمهم وقدرتهم على نفع العالم منذ قديم الأزل، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالوطن.