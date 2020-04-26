انتهاكات جديدة في 9 مايو.. إسرائيل تعاقب أي كيان يتعامل مع الأسرى وعائلاتهم

أفادت مصادر حقوقية بأن دولة الاحتلال تمارس شكلا جديدا من أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصدرت أمرا عسكريا جديدا بمعاقبة الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وأسرهم أو فتح حسابات مصرفية لهم، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.





وأوضحت جمعية الأسرى أن الأمر العسكري الإسرائيلي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 9 مايو، هو منعطف خطير يتطلب التحضير لنوع جديد من المقاومة بين دولة الاحتلال والشعب الفلسطيني، بما في ذلك جميع سياستها، الرسمية، والأطر المدنية.





وأضافت النقابة أن دولة الاحتلال تواصل استخدام كل الأدوات لانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وأسرهم.





وفرضت "إسرائيل" المزيد من الأوامر العسكرية على الأسرى الفلسطينيين بعد فشلها في إجبار السلطة الفلسطينية على وقف مخصصات الأسرى.





وتحاول دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة ربط المقاومة الفلسطينية ومقاومة الإرهاب.





علاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن دولة الاحتلال ترهب النظام المصرفي الفلسطيني، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من السجناء الفلسطينيين وأسرهم.





وبدأت السلطات الإسرائيلية بالفعل إجراءات عقابية ضد السجناء الفلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1948 وعائلاتهم.





دعت جمعية الأسرى المؤسسات إلى رفض ومواجهة الإجراءات القمعية الإسرائيلية في الميدان وفي المحافل والمحاكم الدولية.