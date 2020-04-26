AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتهاكات جديدة في 9 مايو.. إسرائيل تعاقب أي كيان يتعامل مع الأسرى وعائلاتهم

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أفادت مصادر حقوقية بأن دولة الاحتلال تمارس شكلا جديدا من أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصدرت أمرا عسكريا جديدا بمعاقبة الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وأسرهم أو فتح حسابات مصرفية لهم، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.

وأوضحت جمعية الأسرى أن الأمر العسكري الإسرائيلي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 9 مايو، هو منعطف خطير يتطلب التحضير لنوع جديد من المقاومة بين دولة الاحتلال والشعب الفلسطيني، بما في ذلك جميع سياستها، الرسمية، والأطر المدنية.

وأضافت النقابة أن دولة الاحتلال تواصل استخدام كل الأدوات لانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وأسرهم.

وفرضت "إسرائيل" المزيد من الأوامر العسكرية على الأسرى الفلسطينيين بعد فشلها في إجبار السلطة الفلسطينية على وقف مخصصات الأسرى.

وتحاول دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة ربط المقاومة الفلسطينية ومقاومة الإرهاب.

علاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن دولة الاحتلال ترهب النظام المصرفي الفلسطيني، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من السجناء الفلسطينيين وأسرهم.

وبدأت السلطات الإسرائيلية بالفعل إجراءات عقابية ضد السجناء الفلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1948 وعائلاتهم.

دعت جمعية الأسرى المؤسسات إلى رفض ومواجهة الإجراءات القمعية الإسرائيلية في الميدان وفي المحافل والمحاكم الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. إسرائيل تجهز للإفراج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين

فلسطين تسجل 4 إصابات كورونا جديدة والإجمالي 52 حالة

حماس تستعد لصفقة تبادل أسري شاملة مع إسرائيل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مصير الدوري المصري.. وصدمة الزمالك بسبب قمة الأهلي

234 مصريا عالقا في تايلاند وماليزيا يعودون إلى مصر اليوم

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان

بايرن ميونخ ينهي أزمة مانويل نوير

زايد الأغلى.. تعرف على سعر شقق جنة للإسكان الفاخر بمقدم 50 ألف جنيه

أول تعليق رسمي من بريطانيا على تقارير وفاة زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان