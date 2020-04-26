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تعليم

بتقنية الفيديو كونفرانس.. جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عمل حول المعامل الافتراضية ثلاثية الأبعاد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:27 ص
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عمل حول المعامل الافتراضية ثلاثي
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يوسف رجب

نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة جنوب الوادي بالتنسيق مع شركة براكسيلابس، ورشة عمل عن المعامل الافتراضية ثلاثية الأبعاد يوم السبت 25 أبريل 2020 عبر بث حي من شركة براكسيلابس، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.


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حضر الورشة 100 مشارك من الكليات والتخصصات المختلفة من جامعة جنوب الوادي والجامعات المصرية والعربية، وأوصى المشاركون بضرورة تكرار الحدث في جامعات مصرية وعربية أخرى.


وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إنه تم التوجيه بعقد معظم الفعاليات والاجتماعات بالجامعة بتقنية الفيديو كونفرانس لما تشهده البلاد من انتشار جائحة كورونا حفاظًا علي سلامة منتسبي الجامعة وعدم تعطيل مثل هذه الفعاليات التي تستهدف رفع وعي منسوبي الجامعة بالتطبيقات التكنولوجية في التدريس والبحث العلمي اتساقًا مع ما تشهده الجامعة من تطور في بنيتها الرقمية والتحول الرقمي على جميع القطاعات.


وأشار الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، إلى أهمية ورشة العمل والبناء عليها في التوسع في استخدام المعامل الافتراضية ثلاثية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع التعليم التقليدي لتوفير الوقت والجهد والمال وتسهيل دخول الطلاب على تجارب معملية معدة مسبقًا بتقنيات تكنولوجية عالية في أي وقت وفي أي مكان بما يساهم في رفع مهارات التصور والتخيل للطلاب في المعامل العلمية وما يتبعه من إجراء دروسهم العملية والبحثية بدقة متناهية.


وأضاف الدكتور ياسر عبد الجليل، مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة جنوب الوادي، بأن الورشة استمرت ساعتين وتم شرح فكرة عمل المعامل الافتراضية وأهميتها في العصر الرقمي، وتم عمل محاكاة عملية لأحد تجارب الحمض النووي.

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