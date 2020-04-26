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محافظات

صحة بالغربية: خروج الطفل يامن بصحبة والده من مستشفى العزل بكفر الزيات

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:35 ص
خروج الطفل يامن ووالده
خروج الطفل يامن ووالده من مستشفى العزل
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الغربية – أحمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، خروج الطفل يامن، أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات عقب سلبية نتائج تحاليل والده، وتحويل والدته للمدينة الجامعية بالقاهرة عقب تحسن حالتها وفي انتظار نتيجة آخر عينة لها.

وأعرب والد الطفل عن سعادته بخروجهما والعودة إلى منزلهم. 

وأوضح الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى العزل بكفر الزيات فرحة الطاقم الطبي بخروجهما وتحسن حالتهما، مما يعد هذا إنجازا كبيرا لهم، ويزيد إصرارهم على مواجهة هذا الوباء اللعين ومدى استعدادهم لمواصلة جهودهم ليل نهار للاطمئنان على حالة  المصابين المتواجدين داخل المستشفى.

كما وجه الدكتور عبد الناصر، الشكر للأطقم الطبية والمجتمع المدني والأحزاب على ما يقدمونه من دعم  والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية للمرضى، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة (الزم بيتك تحمى نفسك وأهلك وبلدك).

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهوده ورجال الجيش الأبيض المتميز فى سبيل علاج مرضى الكورونا، والحمد لله كانت النتائج سلبية التحاليل لـ 24 حالة من بداية افتتاح المدينة الجامعية، وبعد عمل الفحوصات والإشاعات تبين شفائهم التام، ونطمئن الجميع أن باقى الحالات بحالة صحية جيدة وسيتولى خروجهم فى المرحلة المقبلة.
صحة بالغربية: خروج الطفل يامن بصحبة والده من مستشفى العزل بكفر الزيات
صحة بالغربية: خروج الطفل يامن بصحبة والده من مستشفى العزل بكفر الزيات
صحة بالغربية: خروج الطفل يامن بصحبة والده من مستشفى العزل بكفر الزيات
صحة بالغربية: خروج الطفل يامن بصحبة والده من مستشفى العزل بكفر الزيات
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