هانى الناظر ينصح بتجنب تشغيل التكييف للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن فيروس كورونا من سلالة الفيروسات الموسمية التى تنشط فى الشتاء وتقل تكاثرها فى الصيف، لافتًا إلى أن الجفاف الشديد فى الحلق ليس ضروريا أن يكون علامة على المرض أو الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب تهوية الأماكن المغلقة والابتعاد عن تشغيل التكييف للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصيام ليس له علاقة بالفيروس، مؤكدًا أن الصيام يقوى المناعة.





وأشار إلى أنه يجب الابتعاد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، والتقليل والتخفيف من العزومات الرمضانية.





وفي سياق آخر.. قال إنه من المتوقع أن تظهر الأكزيما خلال فترة تغير الفصول خاصة فى فترة الربيع بسبب انتشار بذور اللقاح فى الجو.





ونوه إلى أن الجفاف خلال نهار رمضان يكون دليلا على السحور الخاطئ مثل تناول المخللات أو الحلويات، ناصحًا بضرورة تناول الزبادى والخيار فى وجبة السحور.





وأوضح أن الحلويات والمخللات تشعر الفرد بالعطش الشديد، مشددًا على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة الإفطار بالإضافة إلى تناول التمر هندى والخروب.