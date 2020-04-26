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أخبار العالم

إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات بـ فيروس كورونا منذ أكثر من شهر

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:20 ص
أسبانيا تسجل أقل
أسبانيا تسجل أقل عدد وفيات بـ فيروس كورونا منذ أكثر من شهر
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دعاء أبوهشيمة
سجلت إسبانيا اليوم، الأحد، أقل عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر.

وقالت الحكومة الإسبانية إن حصيلة الوفيات اليومية انخفضت إلى 288 حالة، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والثالثة من حيث عدد الوفيات، حيث تقترب البلاد من تسجيل ربع مليون إصابة ونحو 23 ألف حالة وفاة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث أخذ هذا النشاط اتجاها معاكسا أي من الساحل الإسباني نحو أفريقيا، حسبما قالت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية في مقال نشر الجمعة استنادا إلى مصادر في الشرطة الإسبانية، أن مجموعة مكونة من نحو 100 مغربي انطلقت سرا في نهاية مارس الماضي، على متن زورقين مطاطيين من إسبانيا، على أمل عبور المتوسط والعودة إلى وطنهم.

ودفع كل واحد منهم قرابة 5400 يورو للرحلة التي انتهت على شاطئ مدينة العرائش المغربية، مشيرة إلى أن هذا المبلغ أكثر بأضعاف مما يدفع عادة للهجرة من المغرب إلى إسبانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة أن سعر المكان الواحد على متن قارب متجه من الساحل المغربي إلى إسبانيا يتراوح عادة بين 400 و1000 يورو.
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