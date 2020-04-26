كان ياما كان.. من 100 سنة الحكومة تأمر بترشيد استهلاك الكهرباء وغرامة جنيه للمخالفين

يبدو أن دعوات ترشيد استهلاك الكهرباء ليست حديثة العهد، ولكنها ممتدة منذ ما يزيد على المائة عام، ولكن الفرق أنها مجرد دعوات ومناشدات لكن فى الماضى كانت قرارات وعقوبة لمن يخالفها.

نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 67 بتاريخ 13 أغسطس عام 1917 قرار مجلس الوزراء باتخاذ بعض الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود والفحم من خلال تخفيض الإضاءة بعد الساعة السابعة مساء، وجاء القرار كالآتى:

أولًا: تقليل الإضاءة العمومية بنسبة 25% فى العواصم والمديريات.

ثانيا: عدم استعمال اللافتات والإعلانات المضاءة بالأنوار ومنع الأنوار المستعملة فى مداخل أو مخارج الحوانيت والسينمات وغرفات الفنادق والأندية فى جميع القطر المصرى بعد الساعة الـ7 مساء ويستثنى الصيدليات.

ثالثًا: إغلاق جميع المطاعم والمقاهى فى الساعة الـ10 مساء.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا آخر فى 30 أبريل 1910 بعدم إنارة المصابيح أمام المنازل بالليالى القمرية من كل شهر من الشهور العربية، والاكتفاء بمصباح لكل منزلين أو ثلاث منازل لخفض استهلاك الكهرباء، ومن يخالف هذه القرارات يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 قرش صاغ.