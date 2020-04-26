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فن

بعد 13 عاما... طفل "عندليب الدقي" يشارك في "فلانتينو"

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
ظهر الطفل علاء عمرو الذي قدم دور "يزيد" في لفيلم عندليب الدقي ثم اختفي وعاد مرة أخري ليقدم دور "معتز" طالب في مدرسة "فلانتينو" التي يمتلكها عادل إمام، ووالدته تقوم بدورها وفاء صادق هي ميس "جيلان" التى تعمل في نفس المدرسة.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير ب "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.
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