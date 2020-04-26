ربيه على الإيمان.. نصائح لتربية طفل واثق من نفسه

تحلم كل أم بأن ترى أطفالها فلذات أكبادها ، يتمتعون بشخصية قوية وذات مستوى عالٍ من الثقة فى النفس، ولكن لن يتحقق هذا بأسلوب موحد فى التربية، فكل أم تختلف فى أسلوبها فى التربية عن الأخرى كما أن هناك فروقا فردية بين الأطفال، ولا نغفل الظروف الاجتماعية والبيئة المحيطة بهم.









نقدم لك أساليب تربوية يمكنك اتباعها بقدر الإمكان وفقا لظروفك الشخصية وظروف أطفالك، لتربي طفلا أكثر ثقة فى نفسه.









التقى "صدى البلد" بالدكتورة سهام حسن، أخصائي، وتحدثت فى عدد من النقاط المحددة لتربية الأطفال وتعديل سلوك ونصح بأهم خطوة لتربية الطفل واثق من نفسه وهى كالآتى:





. احذري من انتقاد طفلك.





. عامليه كطفل واجعليه يعيش طفولته.





. ساعديه في اتخاذ القرار بنفسه.





. اجعليه ضيف الشرف في إحدى المناسبات.





. اسأليه عن رأيه وخذ رأيه في أمر من الأمور.





. اجعلي له ركنا في المنزل لأعماله واكتب اسمه على إنجازاته.





. ساعديه في كسب الصداقات، فإن الأطفال هذه الأيام لا يعرفون كيف يختارون أصدقاءهم.





. اجعليه يشعر بأهميته ومكانته وأن له قدرات وهبها الله له.





. علميه أن يصلي معك واغرس فيه مبادئ الإيمان بالله.





. علميه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس.





. علميه كيف يقرأ التعليمات ويتبعها.





. علميه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها.





. علميه مهارة الإسعافات الأولية.





. أجيبي عن جميع أسئلته.



