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محافظات

محافظ الدقهلية: لم نتوقف عن تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:17 م
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر للوقوف على الوضع على الطبيعة وتحديد سبل وآليات بدء تشغيل الوحدات القائمة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. 

وقال محافظ الدقهلية إنه لا بد من الاستغلال الأمثل للمنطقة وسرعة البدء في تشغيل وحداتها الصناعية، مضيفا: "أننا لا نتوقف عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب للتيسير والانتهاء من الأعمال كافة في المنطقة الاستثمارية وتسهيل إجراءات المنطقة وتوفير أوجه الدعم من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للمستثمرين وتدوير عجلة الاستثمار.

وأوضح مختار أن المنطقة الاستثمارية تقام على مساحة 18 فدانا وتضم 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، وتتضمن العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين منها مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات، وجرى إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومحافظة الدقهلية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن جهاز تنمية المشروعات يتيح تمويل المشروعات حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات ولمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة مشيرا إلى أن الوحدات القائمة بمساحات تتراوح ما بين 144 وحتى 576 مترا للمشروع وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى، وتصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.
محافظ الدقهلية: لم نتوقف عن تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات
محافظ الدقهلية: لم نتوقف عن تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات
محافظ الدقهلية: لم نتوقف عن تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات
محافظ الدقهلية: لم نتوقف عن تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات
محافظ الدقهلية: لم نتوقف عن تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات
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