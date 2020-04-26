صحة جنوب سيناء تعلن اكتشاف أول إصابة بـ فيروس كورونا في الطور

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا بمدينة طور سيناء العاصمة لموظف ببنك، وتم عزل أسرته وحجر زملاء له بنويبع بعد أن تم الكشف عليه بمستشفى شرم الشيخ الدولي وظهور إيجابية الحالة.

وسارعت مديرية الصحة بعزل أسرة المريض بمسكنهم بحي النادي بطور سيناء وتنفيذ الحجر الصحي على زملاء له بنويبع تردد عليهم.

وأعلنت مديرية الصحة التحقيق بشأن الإجراءات التي اتخذت من قبل مستشفى طور سيناء العام، حيث تردد المصاب على المستشفى ولم يتم اكتشاف الإصابة.









وقالت مديرية الصحة في بيان إنه فور تلقي بلاغ بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا، تتحرك فرق الترصد التابعة للطب الوقائي لحصر المخالطين وفرض العزل المنزلي عليهم في حالة عدم وجود أعراض ويتم التنبيه عليهم الالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج تحت أي ظرف وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، وفي حال ظهور أعراض على أي من المخالطين يتم التنبيه عليه بالذهاب للمستشفى ودخوله قسم العزل وعمل مسحة له لبيان إصابته من عدمه.









وأوضحت مديرية الصحة أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بمستشفى الشرم الدولي والتي تخص أحد المقيمين بمدينة طور سيناء ويعمل بأحد البنوك بمدينة نويبع، فقد تحركت على الفور فرق الترصد لمدينتي نويبع والطور، وتم حصر المخالطين وفرض الحجر الصحي على السكن الذي يقطنه زملاء المريض بنويبع لمدة ١٤ يوما، وتم التنبيه على مخالطي الحالة بمدينة الطور بالتزام العزل المنزلي والتوجه للمستشفى في حال وجود أعراض، وقد تم عمل مسحات لبعض المخالطين وتبين إيجابيتها، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم.









وتبين أن المريض تردد على مستشفى الطور العام قبل ذهابه لمستشفى الشرم، وتم تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم معه من إجراءات وتوقيع الجزاء المناسب إذا ما ثبت أي تقصير من جانب المستشفى.









وطالبت الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتمهل حتى إصدار البيانات الرسمية بعد دراسة مختلف الجوانب والتحقق من دقتها حفاظا على السلم والأمن العام وحرصا على خصوصية بيانات المريض.









وأشارت مديرية الصحة في بيانها إلى أنه لن يتم التغلب على هذا الوباء إلا بتعاون الجميع مع الجهات المختصة، والمديرية لن تتهاون في أي تقصير يحدث كما أنها لن تقصر أبدا في دعم طواقمها الطبية الذين يقومون بأدوار بطولية في ظل هذه الظروف في شتى أنحاء المحافظة.

