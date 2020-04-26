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أيام صعبة.. ابنة الشهيد أحمد اللواح تروى تفاصيل 28 يوما في العزل الصحي .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:02 م
ابنة اللواح
ابنة اللواح
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ريهام فيكتور
قالت الطبيبة إسراء اللواح، ابنة الطبيب أحمد اللواح، إنها غادرت الحجر الصحى يوم أمس السبت قائلة: " كانت أيام صعبة بس ربنا عداها على خير".


وأضافت الطبية إسراء اللواح ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم " المذاع على فضائية " أون "، أن العزل الصحى بالمستشفى عبارة عن ٢٦ يوم حجر بالمستشفى، ومن ثم ١٤ يوم حجر صحى بالمنزل.


وأشارت ابنة الطبيب أحمد اللواح إلى أنه خلال فترة العزل قامت بتحليل ٨ عينات كشف للفيروس وكانوا إيجابيين.


وتابعت أنها قامت بعمل آخر عينتين للكشف عن فيروس كورونا وكانت نتيجتهم بالسلب ، مؤكدة أن يومها فى العزل كان عبارة عن خمس جرعات علاجية مكثفة من العلاج والحقن.


وأوضحت أن أعراض فيروس كورونا المصاحب لها كانت كحة شديدة مع درجة حرارة مرتفعة ويصاحبها ضيق فى التنفس.
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