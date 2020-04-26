إصابات كورونا في مصر والكشف الأثري بسيناء.. حقيقة رفع الكويت الحظر بعد عيد الفطر.. بيان الصحة العالمية عن المتعافين.. الأبرز في الصحف الكويتية

227 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا بالقاهرة

«نزاهة»: تلقينا 13 بلاغًا إلكترونيًا.. عن شبهات فساد

قوات الأمن تفض تجمهر للعمالة بـ«الهبولة» طالبوا بالسفر لبلدانهم

بيان دولي: لا إثباتات على «مناعة» المصابين سابقًا بكورونا





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من القضايا المحلية والدولية، والتي دارت في معظمها حول فيروس كورونا المستجد، وعن قضايا أخرى، في ظل استمرار الاجراءات الاحترازية في معظم دول العالم رغم فتح جزئي للاقتصادات.





وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: "أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 227 حالة إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة".





وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 1450 حالة من ضمنهم 1114 متعافى، وبهذا يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 4319 حالة إصابة و307 حالات وفاة.





في موضوعٍ آخر، قالت الصحيفة، إن بعثة مشروع توثيق النقوش الصخرية بسيناء، كشفت عن كهف أثري بداخله مجموعات متنوعة وفريدة من المناظر المنحوتة في الصخر، وذلك أثناء أعمالها بوادي الظُلمة بمنطقة آثار شمال شبه الجزيرة المصرية.





وقال رئيس قطاع الآثار المصرية، أيمن عشماوي، إن الكهف يقع في بداية أحد روافد وادي الظُلمة في منطقة جبلية من الحجر الجيري صعبة التضاريس، على بعد حوالي 90 كم جنوب شرق مدينة القنطرة، و60 كم شرق قناة السويس.





وأضاف عشماوي أن الكهف هو الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بالمنطقة، وهو أكبر في المساحة من "كهف الزرانيج" الذي تم توثيقه مؤخرا.





ووصف المناظر المحفورة بداخله أنها تختلف تماما في طريقة النحت عن تلك الموجودة في وديان جنوب سيناء، حيث نفذت بطريقة فنية متميزة، وربما ترتقي إلى النحت الغائر، وجاري دراستها لتحديد تاريخها.





محليًا من الكويت، أوردت الصحيفة قول وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، حيث قال إنه يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر مشيرا إلى السعى لتخفيف القيود قدر المستطاع.





وأكد الشيخ باسل الصباح في تصريح صحفي أمس على هامش تسلم وزارة الصحة المرحلة الأولى من المحجر والمستشفى الميداني قرب "استاد جابر" بمنطقة العارضية انتهاء المرحلة الأولى لتجهيز 1250 سريرا مع مستشفى وصيدلية مخصصة لتقديم الخدمة في المحاجر.





وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة وعدت بتجهيز مرحلة كل أسبوع بسعة 1250 سريرا للانتهاء من تجهيز المحجر بالكامل بطاقة 5 آلاف سرير والدخول الى الخدمة بنهاية مايو المقبل.





وفيما يتعلق بزيادة الإصابات بين الطاقم الطبي، قال الشيخ باسل الصباح "إن الاعداد التي نشرت في الصحافة غير صحيحة لكننا حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى سواء كان في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين"، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وقالت صحيفة "الوطن" إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أعلنت «نزاهة» بالكويت على لسان متحدثها الرسمي، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن، أنها تلقت 13 بلاغًا بشبهات فساد عبر البريد الإلكتروني خلال فترة تعطيل أعمال الجهات الحكومية جراء تفشي فيروس كرونا.





أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدء المرحلة الثالثة من خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج غدًا الاثنين وتستمر ثلاثة أيام.





وقالت الإدارة إن المرحلة الثالثة ستشمل محطاتها كلا من لندن ومطار (جاتويك) ومانشستر وجلاسكو ودبلن ونيويورك وموسكو وأرمينيا وكييف وحائل بواقع 35 رحلة متوقعا نقل 8190 مواطنا ومواطنة خلال هذه المرحلة.





وبينت أنه تم تشغيل 124 رحلة خلال المرحلتين الأولى والثانية لخطة عودة المواطنين من الخارج التي انطلقت بتاريخ 19 أبريل الجاري.





وتأتي خطة الإجلاء تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





وقالت صحيفة "الجريدة": "أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، الأحد، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا «سارس كوف - 2» المسبب لمرض «كوفيد - 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 806 حالات".





وفضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتطبيق الحظر الشامل على منطقة المهبولة صباح اليوم، تجمعًا لعدد من العمالة الوافدة حاولوا كسر قرار الحظر بحجة أنهم يريدون مراجعة مراكز مخالفي قانون الإقامة للمغادرة إلى بلدانهم.





وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاعات الأمن العام ودوريات الادارة العامة لشرطة النجدة، على الفور تعاملت مع تجمهر العمال وهم من مختلف الجنسيات وقدر عددهم بحوالي 100 عامل، لافتا إلى أن العمال المتجمهرين حاولوا الاحتكاك برجال الأمن وافتعال مشكله، مما دفع برجال الامن إلى اطلاق أعيرة نارية لتفريقهم واستدعاء قوات الأمن الخاصة تحسبًا لتطور الموقف.





دوليا قالت "الجريدة": "رفضت الصين دعوات لتحقيق دولي مستقل في الكيفية التي نشأ بها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»".





وقالت الدبلوماسية الصينية رفيعة المستوى في لندن، تشن ون، لـ"بي بي سي" إن الدعوات للتحقيق تخفي دوافع سياسية، ومن شأنها تشتيت جهود الصين في مكافحة الوباء.





ويُعتقد أن أول ظهور للفيروس كان في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.





وقد اتهم تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي الصين بنشر معلومات مضللة عن الأزمة.





وقالت مؤسسة «خدمات العمل الخارجي» في الاتحاد إن روسيا، وبدرجة أقل الصين، «استهدفت روايات نظرية المؤامرة» في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا قد هاجم الصين بسبب طريقة تعاملها مع انتشار الوباء، ورفعت ولاية ميسوري قضية ضد الحكومة الصينية متهمة إياها بعدم فعل ما يكفي لمنع انتشار الوباء.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا إثباتات بعد على أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة مجددًا، معتبرة أن إصدار «شهادة مناعة» من شأنها تشجيع الانتشار المستمر للوباء.





وقالت المنظمة في بيان «ليس هناك حاليًا أي إثبات على أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم من الإصابة به مرة ثانية».





وقالت إنه «حتى 24 أبريل 2020، لم تقم أي دراسة بتقييم ما إذا كان وجود أجسام مضادة لفيروس سارس-كوف-2 يمنح مناعة ضد العدوى لاحقًا بهذا الفيروس لدى البشر».





أخيرا من صحيفة "الراي" التي قالت، إن مسئولا في مجال الصحة للصحفيين، إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.





وقال مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية: «آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد».





وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 في المئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين. وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 في المئة على مستوى البلاد.



