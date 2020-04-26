سعفان الصغير لصدى البلد: رمضان هذا العام مختلف بسبب "نادية".. فيديو

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أنه يقضي فترة الحظر المنزلي الذي يعيشه الجميع في الفترة الحالية، بأداء بعض التدريبات الرياضية رفقة زوجته عن طريق الجري، ثم العودة للمنزل، والمساهمة في بعض الأعمال المنزلية.





وأضاف الصغير، في تصريح خاص لموقع صدي البلد أنه يساعد زوجته في أعمال المطبخ، خاصة وأنه يجيد عمل بعض المأكولات، بالإضافة للمساهمة في تنظيف المنزل، خاصة بعدما رُزق بطفلة "نادية" العضو الجديد في شهر رمضان الكريم هذا العام.





وعن طقوسه في شهر رمضان الكريم قال الصغير : صلاة التراويح والأجواء الرمضانية لها طعم تاني.



ومن جانبها، أكدت زوجة سعفان الصغير، أن زوجها يساهم بشكل كبير في أعمال المنزل سواء المطبخ أو غيره، ويعشق "السجق" والمأكولات البحرية ويقضيان سويًا أوقاتهما بالمنزل، في ظل الحظر الذي تعيشه البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وعاد سعفان الصغير، للحديث من جديد، عن مسابقة الدوري المصري ومستقبلها، مؤكدًا أنه مع إلغاء البطولة هذا الموسم، خاصة وأنها توقفت منذ أكثر من شر مضى وبالتالي، أصبح الأمر صعبًا على الجميع للعودة مرة أخرى.





وواصل تصريحاته، أنه يتابع حراس مرمى الإسماعيلي، وكل منهم يؤدي تدريباته بشكل مختلف، سواء بالجري أو مقتصر على التدريبات المنزلية إذا لم يكن هناك مكان متاح للجري، مشيرًا أنه مهما أدى اللاعبين تدريبات، إلا أن الأمر بات صعبًا للعودة خاصة وأنهم بعيدون تمامًا عن الملعب وكرة القدم.





واستطرد، أنه يتوقع عودة النشاط الرياضي، في شهر يونيو أو يوليو على الأقل، مؤكدًا أن الأمور داخل نادي الإسماعيلي مستقرة للغاية، والجميع تقاضى راتبه بدون أي أزمات.



