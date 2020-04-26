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محافظات

صحة الغربية تنفي إصابة 4 عاملات بمستشفى حميات بسيون بفيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:19 م
وكيل الصحة بالغربية:لاصحة
وكيل الصحة بالغربية:لاصحة لإصابة 4 فنيات تمريض بحميات بسيون
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أحمد على

نفى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم،صحة ما تم تداوله حول إصابة 4 فتيات من العاملات بمستشفى حميات بمركز بسيون بعدوي وباء "كورونا"، لافتا إلى أنه يتم بشكل دوري إجراء تحاليل دورية لكافة أعضاء وطواقم الجيش الأبيض بمستشفيات العزل الصحي وعلى رأسها كفر الزيات والمدينة الجامعية والصدر والحميات بطنطا والمحلة لتأكد من سلامة الجميع من خلال الوقوف على سلبيه نتائجها.


وأشار وكيل الصحة إلى أن المديرية تواصل جهودها ليلا ونهارا لإجراء حالات فحص للمخالطين للحالات الإيجابية التى يتم رصدها على مستوى قري ومراكز المحافظة وأهمها قرى صفط تراب وكفر جعفر والعامرية وبطينة وميت بدر حلاوه وغيره،قائلا:"الحمد لله فرق مكافحة العدوي وادارة التثقيف والطب الوقائي يمارسون دورهم برفقة الزائرات الصحيات فى طرق أبواب منازل الأسر والعائلات لتوعيتهم بأهمية تطبيق مراحل العزل المنزلي وتأمين أرواح أطفالهم وذويهم من كبار السن من الرجال والسيدات " .


وكشف وكيل وزارة الصحة أنه باشر فعاليات خروج 18 حالة مصابة فيروس كورونا من العزل بالمدينة الجامعية بسبرباي والذين استقبلوا نبأ تعافيهم وسط أجواء من الفرح والبهجة التى انتابت قلوبهم.


وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهوده ورجال الجيش الأبيض المتميز فى  سبيل علاج مرضى كورونا،كما وجه الشكر للاطقم الطبية والمجتمع المدني والأحزاب  على ما يقدمون من دعم  والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية للمرضى، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من  وزارة الصحة (الزم بيتك تحمى نفسك وأهلك وبلدك) .


من جانبه،نوه الدكتور محمد السويدي مسئول مكافحة العدوى بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية إلى أنه تم تجهيز المدينه الجامعية بكامل طاقتها وتدريب الطاقم الطبي على اعلي مستوي لاستقبال حالات التحسن من فيروس كورونا  وذلك بتكاتف الأطباء والتمريض والفنيين والإدارات المعنية وتعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

 

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