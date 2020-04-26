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أخبار البلد

بابا الفاتيكان: نصلي من أجل الأشخاص الحزانى لأنهم وحيدون

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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سامح سلام

قال قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان: "لنصلِّ معًا من أجل جميع الأشخاص الذين يعانون من الحزن لأنّهم وحيدون أو لا يعرفون أي مستقبل ينتظرهم".


وأضاف بابا الفاتيكان، خلال تغريدة له نشرها اليوم، الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نصلى لأنّهم لا يمكنهم أن يسيروا قدمًا بعائلاتهم لأنّهم ليس لديهم عمل، لنصلِّ اليوم من أجلهم".


وتابع: "كم هو صبور الرب معنا، هو يحترم وضعنا ويسير بقربنا كما سار مع تلميذَي عماوس، ويصغي إلى ما يقلقنا، هو يحترمنا ويحب أن يسمعنا لكي يفهمنا جيّدًا ويعطينا الجواب الصحيح".


وكان صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بعث برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له وللشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.


وجاء في نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن اصحاب النيافة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أتقدم  لسيادتكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ عيد تحرير سيناء، نطلب دائما من الرب أن يحفظ مصر وشعبها ويشملها بالخيرِ والسَّلامِ".

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