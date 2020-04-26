نجاة رضيع من الموت أجرى عملية قلب مفتوح وأصيب بـ كورونا.. صور

إذا أصيب طفلك بفيروس كورونا تجد نفسك قابعا في الفراش في غرفة أخرى للاطمئنان على سلامته، لكن ماذا عن شعور أب وأم أصيب رضيعهما البالغ من العمر أسبوعين، بفيروس كورونا بعد ولادته بيوم واحد.
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل البالغ من العمر أسبوعين، أقسم الجميع أنه على قيد الحياة بفعل معجزة من الله فقط، فإن الرضيع كان مولودا ولديه مشاكل في عضلة القلب واضطروا لتحديد ميعاد عملية قلب مفتوح، ولكن صدموا بأنه أصيب بفيروس كورونا.
وحسب الصحيفة، فإن الوالدين انتظرا الرضيع لمدة 10 سنوات، فقد قاما بمحاولات عدة للإنجاب ولكن كلها كانت فاشلة ولم تنجح سوى تلك المحاولة.
أصيب الوالدان بالصدمة بعد الليلة الأولى من الولادة بأن رضيعهما يحتاج لإجراء عملية جراحية في القلب بسبب مشكلة ما قد تتسبب في وفاته، ولكن في صباح اليوم التالي كانت الصدمة الأكبر وهي إصابته بفيروس كورونا .
قرر والدا الطفل أن يجري الطبيب عملية القلب ووضع الطفل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد العملية لعلاجه من كورونا، وبالفعل كانت فرحة عارمة بين الأطباء وطاقم المستشفى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بعد أن نجا الطفل من الموت المحقق.