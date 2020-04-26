نجاة رضيع من الموت أجرى عملية قلب مفتوح وأصيب بـ كورونا.. صور

إذا أصيب طفلك بفيروس كورونا تجد نفسك قابعا في الفراش في غرفة أخرى للاطمئنان على سلامته، لكن ماذا عن شعور أب وأم أصيب رضيعهما البالغ من العمر أسبوعين، بفيروس كورونا بعد ولادته بيوم واحد.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل البالغ من العمر أسبوعين، أقسم الجميع أنه على قيد الحياة بفعل معجزة من الله فقط، فإن الرضيع كان مولودا ولديه مشاكل في عضلة القلب واضطروا لتحديد ميعاد عملية قلب مفتوح، ولكن صدموا بأنه أصيب بفيروس كورونا.



