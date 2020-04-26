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رياضة

تيتو معا للأبد.. ميسي ناعيا فيلانوفا في ذكرى رحيله

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:09 م
ميسي وتيتو فيلانوفا
ميسي وتيتو فيلانوفا
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محمد السعيد
نعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسبانية، مدربه السابق تيتو فيلانوفا، في الذكرى السادسة لرحيله.

ونشر ميسي صورة لـ تيو فيلانوفا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب عليها: "تيتو معا للأبد".

وكان تيتو فيلانوفا، مدرب برشلونة السابق، توفي في 25 أبريل عام 2014، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتولي تيتو فيلانوفا منصب المدير الفني لفريق برشلونة في الفترة من 2012 إلى 2013، ليبتعد عن كرة القدم قبل عام من وفاته بسبب مرض السرطان.

يذكر أن ميسي يخضع للعزل المنزلي حاليا، بعد تجميد النشاط الكروي مؤخرا، بسبب فيروس كورونا.
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