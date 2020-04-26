أمل مصطفي تكتب: شعائر غائبة

هلت علينا أنوار رمضان وبركاته ولكن رمضان ٢٠٢٠ يختلف عن أى رمضان قد مر علينا فى سنوات عمرنا اليوم جمعة وأول أيام رمضان ولم يخطر على قلب أى منا أن لا تكون فيه صلاة جمعة ولا صلاة تراويح وان تكون المساجد برمضان مغلقة فى شهر الصلاة والذكر والاعتكاف والتراويح وتمر لياليه العطرة بدون ذهاب للمسجد دون سماع قرآن بدون ابتهال ودعاء يحى القلوب بالايمان اختفت الكثير من الظواهر التى كانت تقربنا الى الله والتى كانت دائما وابدا موجودة فى هذا الشهر الكريم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا .





اختفت عمرة رمضان والعشر الأواخر والاعتكاف بالحرم وحضور ختم القران اختفت موائد الرحمن التى كان يجتمع عليها الغنى والفقير للإفطار او السحور اختفى الناس بالشوارع والأطفال من اللعب فى الشارع اختفت الاضواء و العزايم والخروجات اختفت الفرحة بالقلوب اختفى بريق السعادة فى العيون وتظل قلوبنا معلقة بالسماء وايدينا ترتفع بالدعاء بقول يارب لقد اشتاقت الارض لناسها واشتاقت المساجد لعبادها واشتاق الناس للشعور بالامان.





هذه الأزمة اذا لم نستفد منها فى شىء فيكفى اننا شعرنا بالنعم التى كنا بها وسلبت منا نعمة الأمن والأمان والحرية الشخصية نعمة الصحة والعافية نعمة التنفس بامن وسلام نعمة ذهاب أولادنا لمدارسهم ونعمة الذهاب للعمل باطمئنان نعمة السلام بالايد والود والتواصل بينا نعم كثيرة كنا نعيش فيها ولا ندرى انها نعم حقا.





لقد جاء فيروس كورونا بدروس مستفادة كثيرة وبعظات وعبر لا حصر لها اولها شكر النعمة وقول الحمد لله دائما وابدا وعدم تأجيل أى عمل للغد فلا احد يدرى ماذا سيحدث غدا والهمة والنشاط بالعبادة واليقين ان الله وحده هو مالك الكون ومدبر الامر والقادر على كل شىء ، كذلك القرب والود للأسرة والاولاد والتواصل والحوار معهم .





رفع كورونا علينا شعار لا للعنصرية فهو لا يميز بين ابيض واسود ولا غنى ولا فقير ولا دول عظمى وصغرى فهو للناس كافة. علمتنا أزمة فيروس كورونا أن الأزمات ليس لها إنذار أو توقيت ومخافة الله هي «اليقين»، حقيقة يجب أن ندركها في كل وقت وحين.وبالاخير ادركنا اهمية العلم والتعليم والعلماء وان الاستثمار الحقيقى لنهضة وامان اى بلد هو انفاقها على البحث العلمى وثروة اى بلد فى علمائها .



