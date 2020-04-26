طاقة البرلمان تشيد باستمرار وزارة البترول فى توصيل مشروعات الغاز الطبيعى بشمال وجنوب سيناء

وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية والتقدير للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاهتمامه الكبير بمساهمة ودعم قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، والقيام حاليا بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها بإجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع.









وقال "السويدى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، أن قطاع البترول له إسهاماته الواضحة فى المشروعات المهمة داخل محافظتى شمال وجنوب سيناء، مشيدا باستمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء "حق الشهيد"، ولم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.









تجدر الإشارة إلى أن توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بمحافظة شمال سيناء بدأ منذ عام 2010، وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 25 ألف عميل منزلى بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحى آل أيوب ومنطقة وسط البلد وحى أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحى عاطف السادات وحى السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة، وكذلك محطتان لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود.









وفى إطار الاستمرار في تقديم جميع التسهيلات لنظام التعاقد للمواطنين بمدينة العريش، يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط بنظام 30 جنيها شهريًا يتم تحصيلها على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد، واستكمالًا للتوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم، تم وضع خطة حالية تشمل توصيل الغاز الطبيعى لحى الصفا، وكذلك لمناطق شرق العريش، وتشمل أحياء العبور والريسة وأبو صقل.









وفيما يخص مدينة شرم الشيخ، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 2600 وحدة سكنية، وكذلك التوصيل إلى 144 منشأة سياحية وتجارية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية إلى 1100 وحدة إسكان اجتماعى في الرويسات.