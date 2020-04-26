في أول أيامها .. محافظ الجيزة يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة المؤقتة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، إجراءات صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، والتي بدأ الصرف للمرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بجميع مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.







وبحسب بيان، شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى وتوفير كل سبل الراحة والوقاية التي تضمن سلامة المواطنين اثناء حصولهم على المنحة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن المواطن المستحق يتوجه لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي والرسالة المُرسلة له.