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أستاذ علم الاجتماع يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة.. وكيل صيدلة عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل.. أستاذ ميكروبيولوجي: ارتفاع درجات الحرارة يقلل إصابات فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:00 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
  • أستاذ علم الاجتماع يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة
  • وكيل صيدلة عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل
  • أستاذ ميكروبيولوجي: ارتفاع درجات الحرارة يقلل إصابات فيروس كورونا.. لهذا السبب

أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة سوف يقل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأن التركيب البنيوي لفيروس كورونا من غشاء بروتيني، لذلك يتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة ويفسد، لذلك سوف نشهد في الفترات القادمة انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد أبو شنب، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه تم رصد بعض الأبحاث الحديثة التي تؤكد أن فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية مختلف إلى حد كبير عن الموجود في أوروبا.

وأضاف أستاذ الميكروبيولوجي أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك بعض التغيرات في البروتين الخاص بحدوث الإصابة أو الدخول في الخلايا البشرية، وهذا البروتين المسئول عن إصابة الإنسان، وتم ثبوت بعض الطفرات.

وشدد على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.

تقترب امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، ومع حلول مايو المقبل؛ يستعد أغلب الطلاب للامتحانات، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها سبب الظروف المحيطة وأيضا مسلسلات رمضان والبرامج الترفيهية.

وإذا كنت طالبا في الثانوية العامة، وفي انتظار الامتحانات المقبلة؛ يقدم لك "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر.

وقالت الدكتورة سامية خضر، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة المسلسلات والبرامج الترفهية المنتشرة في أيام الشهر الكريم، كما يجب تحويل هذه المحنة إلى منحة وهي أزمة فيروس كورونا والحظر وتعليق الدراسة وإلغاء الدروس الخصوصية ويبتعد كل البعد عن الشائعات والمصادر غير الموثوق بها وهذا دور الآباء.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أفضل أوقات المذاكرة عند وقت الصيام، لذلك نحث الطلاب على المذاكرة في نهار رمضان وأيضا تنظيم الوقت وتغير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع أن أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء خاصة الأم، يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس - والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

وأوضحت "خضر" أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأكدت أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة، وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

وقالت أستاذ علم الاجتماع إنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتى تثبت المعلومات.
 
ولفتت إلى أهمية حضور الطلاب لمدارسهم، فالطالب يستطيع - بحضوره الدائم في المدرسة - فهم شخصية وطبيعة أساتذته، ومنها يستطيع الإجابة في الامتحانات وفق ما يتوقعه الأساتذة من إجابات، كما أن وجود الطالب يساعده على فهم الإجابة المفضلة للأستاذ.

وأشارت إلى أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، منوهة إلى أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.

وأوضحت أن مسئولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولا بد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق وفي الحياة العادية.

فيما أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أنه سوف يتم تقييم طلاب النقل بكلية الصيدلة عن طريق الأبحاث، وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو لجميع الطلاب مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية، ويؤجل الجزء العملي لطلاب النقل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وقال الدكتور خالد أبو شنب، في تصريحاته لـ "صدى البلد": "أما طلاب المستوى الخامس والطلاب المسجلون في مواد التخلفات فسوف يؤدون اختبارا في هذه المواد".


وأضاف أن الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.


بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.


وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.


وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
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