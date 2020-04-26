تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية عنف الظاهر لـ 23 يونيو

أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة 23 يونيو المقبل.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.





وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.