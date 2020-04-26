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حوادث

ضبط سائقين تحت تأثير المخدر ضمن 158 مخالفة مرورية بأسوان

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:21 م
كمين مرور
كمين مرور
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 158 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير 22 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 17 مخالفة، وتحرير 50 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 65 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطى المواد المخدرة من الحشيش والبانجو والأقراص مخدرة.

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

هذا بالإضافة إلى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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