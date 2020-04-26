محمود محيي الدين: مصر يجب أن تستوعب 500 جامعة

عقدت مؤسسة جلوبال الجامعية المستضيفة لفرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بمصر، لقاء "اونلاين" مع الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، وأدار الحوار داليا عشماوي، أستاذ في كلية الإعلام بالجامعة، بحضور الدكتورة أميمة حاتم الرئيس الشرفي للجامعة، والدكتور خالد عبد الباري، نائب رئيس الجامعة.











وتحدث الدكتور محمود محي الدين خلال اللقاء عن أزمة كوفيد- 19 المستجد، وتسببه فى حالة ركود الاقتصاد العالمى، وشدد على ضرورة توافر الأمان الاقتصادي، وتوافر التتبع والاختبار، والعزل والعلاج اللازم.









كما تحدث محى الدين عن كيفية تأثر الصحه والإنتاج والحلول للموازنة بينهم، وتأثيرها على إنخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، موضحا أن أعداد المتعطلين عن العمل وصل إلى ١٩٥ مليون شخص حول العالم، وفقا لمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم لم تتأثر بانخفاض متوسطات الدخل، وأن تخطى الأزمة سيتحقق بالتكاتف ومساهمة الاقتصاد، مطالبا بسرعة انتشار التأمين الصحي على مستوى الأحياء و مراكز الجمهورية.





وأشار إلى أن المسار الطبيعي لانتهاء أزمة كورونا سيكون فى غضون ١٨٠ شهرا، وأن هذه الأزمة تسببت في عبء على الدول وتراكم الديون، موضحا أن من المساهمات لدعم الدخل القومي في مواجهة الأزمة أن يكون هناك انخفاض في مصر لسعر فائدة البنوك وانخفاض في سعر البترول، وأنه على مصر دعم قطاع النقل، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود احتياطي تحسبا لحدوث تقلبات في سوق البترول و الغذاء.









وذكر أن أهم أزمتين تواجه الدول هما الصحة والركود، أما باقي الأزمات يمكن احتوائها، موجها بضرورة تطبيق أهداف التنمية المستدامة للتقليل من حدة الفقر وسوء التغذية، والتي ستتحقق بوجود موازنة عامة جيدة.









وفيما يخص التعليم في ظل أزمة كورونا، قال إن هناك 950 مليون تلميذ يدرس من المنزل بعد أزمة كورونا، وأن نظام التعليم لابد أن يكون تقليدي وعن بعد، أما فيما يتعلق بالجامعات، فأوضح من خلال مثال أنه يوجد في كوريا 220 جامعة منهم 43 جامعة قومية و 180 جامعة خاصة، وأنه لابد من وجود ٥٠٠ جامعة في مصر وأن تكون منتشرة في جميع المحافظات.









وشدّد محيي الدين فى حديثه أنه يجب على الجامعة زلا يقتصر دورها على التعليم فقط ولكن لابد أن تشمل الجانب البحثي، مشيرا إلى أن الجامعات تؤهل للحياة والعمل واحتياجات السوق، مطالبا بالتركيز على نوعين من الأنشطة على مدار الـ 20 سنه قادمة وهما، الذكاء الأصطناعي والتمريض.





وقال محيي الدين، إن التعليم الحديث موجود أيضا في الشرق الأقصى مثل الصين وسنغافورة، وأنه على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر في التعليم عن طريق تكنولوجيا المعلومات blended education لحين تعافي القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار في الأساتذة والباحثين والتأمين الصحي الشامل وترميم المنشآت الصحية القديمة، مشيرا إلى أن الاستثمار البشرى يتم عن طريق التدريب التكنولوجي، وأن الدولة تقوم باستثمارات عامة، ويجب الاستثمار في المحافظات الأخرى، كذلك الدعم النقدى نتيجة البطالة.









وفيما يخص البورصة، قال محى الدين، إن تدعيم البورصة يتم من خلال عدة طرق منها الإنضباط الصحي، وأن انعكاس البورصة يعتمد على السياسة النقدية، كما يجب أن يكون هناك تحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبى، لافتا أن مصر تأخذ ترتيبات التبادل التجاري بالعملة المحلية، ومتأثرة سلبا مثل أي دولة، ولكن مصر تستطيع أن تحسن من وضعها عن طريق الاستثمار في البشر والبنية الأساسية.

