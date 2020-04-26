ضبط 774هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.













وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحه نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلوجرام، بجانب ضبط أسلحة بيضاء.









وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 774 حكم شملت ضبط 145 حكم حبس جزئى و 37 حكم حبس مستأنف و 421 أحكام غرامات و 166 أحكام المخالفات .









ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.









كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة.









وقد شملت المضبوطات ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط قضيتين لمخالفات بالمخابز البلدية.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى القيام بحملات مماثلة على كافة الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.