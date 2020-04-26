مصرع طفل في حريق اندلع بمنزل بالمنشاة بسوهاج





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي، وكلف المعمل الجنائي للمعاينة الفنية، وكلف ضباط مباحث مركز المنشاه بالتحري في الواقعة.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد نشوب حريق بمنزل في شارع الجيش، وتبين من الفحص اندلاع النيران في منزل شحات جابر، ونتج عن الحريق مصرع الطفل أشرف، 5 سنوات نجل مالك المنزل.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.