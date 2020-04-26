7 مصريين يحصلون على 1.3 مليون جنيه مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية



أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في تحصيل مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة، وبلغت إجماليها 312 ألفًا و261 ريالا سعوديا، أى ما يوازي مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبًا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية ويتضررون من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.









