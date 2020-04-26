استمرار حلقات فوازير مصر على قناة الثقافة بـ يوتيوب

تتوالى حلقات فوازير "سينما مصر"؛ التى تأتى ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، وتعد أحد فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ حيث يبث فى الخامسة والنصف مساء الاثنين 27 أبريل على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب.





"مشهد جديد" من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة، رؤية وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية.





وفى التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب.



