AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

استمرار حلقات فوازير مصر على قناة الثقافة بـ يوتيوب

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:37 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تتوالى حلقات فوازير "سينما مصر"؛ التى تأتى ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، وتعد أحد فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ حيث يبث فى الخامسة والنصف مساء الاثنين 27 أبريل على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب.

"مشهد جديد" من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة، رؤية وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية.

وفى التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب.

وكانت وزارة الثقافة أوقفت جميع أنشطتها الفنية والثقافية، وأطلقت مبادرة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وعرضت الوزارة جميع فعالياتها، على موقع التواصل الاجتماعي وقناتها على "يوتيوب"، وحققت نجاحات عالية من تفاعل الجمهور معها، الأمر الذي دفعها لزيادة تلك الفعاليات، وعرض حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مدار السنوات السابقة، بمشاركة كافة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليك فى البيت .. أشهر الموسيقى الدرامية على قناة الثقافة.. تفاصيل

الثقافة تطور مبادرتها الإلكترونية وتعتمد التدريب عن بعد للموهوبين

وزيرة الثقافة تعلن الفعاليات والأنشطة الإلكترونية خلال شهر رمضان

محتوى إبداعي إلكتروني.. الثقافة تقدم عروضا فنية وأمسيات ضمن برنامجها الرمضاني

الجوائز قيمتها 50 ألف جنيه.. وزارة الثقافة تقدم فوازير سينما مصر لاستعادة أجواء رمضان

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة أجندة الفعاليات الرقمية خلال رمضان

ترشيحاتنا

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

عسر الهضم في رمضان.. حيل تخلصك منه فورا دون أدوية

تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان

لاستكمال مسابقة الدوري.. اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعهد كتابي .. تفاصيل

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

داعية شهير يحث على مشاهدة مسلسل الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور