استمرار حلقات فوازير مصر على قناة الثقافة بـ يوتيوب

تتوالى حلقات فوازير "سينما مصر"؛ التى تأتى ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، وتعد أحد فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ حيث يبث فى الخامسة والنصف مساء الاثنين 27 أبريل على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب.
"مشهد جديد" من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة، رؤية وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية.
وفى التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب.
وكانت وزارة الثقافة أوقفت جميع أنشطتها الفنية والثقافية، وأطلقت مبادرة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد".
وعرضت الوزارة جميع فعالياتها، على موقع التواصل الاجتماعي وقناتها على "يوتيوب"، وحققت نجاحات عالية من تفاعل الجمهور معها، الأمر الذي دفعها لزيادة تلك الفعاليات، وعرض حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مدار السنوات السابقة، بمشاركة كافة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.