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فيديوجراف .. فوائد تدميس الفول في المنزل

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:30 م
الفول المدمس
الفول المدمس
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منار شعبان
يعتاد معظم الأشخاص على تناول طبق الفول في وجبة السحور خلال شهر رمضان لما له من فوائد كثيرة للصائم .


يُساعد الفول على تكوين كريات الدم الحمراء ،لاحتوائه على الحديد يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهو يُحسن من حركة الأعماء والوقاية من الإمساك كما انه لا يحتوي على أي دهون مشبعة، لذلك فهو يُحافظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات وبالاضافة الي كل ذلك فهو يساعد الي الحفاظ على الشعور بالشبع فترة طويلة .


ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من فوائد تدميس الفول في المنزل .
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