وسائل إعلام ليبية: قصف مدفعي يستهدف مطار معيتيقة

أفادت وسائل إعلام ليبية باستهداف مطار معيتيقة في طرابلس بصواريخ جراد.





فيما قالت "روسيا اليوم" نقلا عن مراسلها إن قصف مدفعي عنيف استهدف مواقع تابعة لميليشيات حكومة الوفاق بقاعدة معيتيقة.





وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى تجدد الاشتباكات في مشروع الهضبة بطرابلس.





في وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتمسك بفرض مراقبة دولية على دخول السلاح إلى طرابلس.





وذكرت العربية نقلا عن مصادرها إن هناك ضباط أتراك يقودون المعارك حاليا ضد قوات الجيش الليبي.



