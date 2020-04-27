AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: عرض تعديلات قانوني نقابة التمريض والعلاج الطبيعي على مجلس النواب قريبا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من مشروعات القوانين على أجندة لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة، وهى تعديلات قانون نقابة التمريض وتعديلات قانون العلاج الطبيعى.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان لجنة الصحة بالبرلمان وافقت على تعديل بعض مواد قانون نقابة التمريض وقانون العلاج الطبيعى، ومن المقرر أن يتم عرضهما على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.

كان الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة العامة للبرلمان، التى عقدت الأربعاء الماضى، بعد أن استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.

ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة ال ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان.. مطالب بزيادة منحة العمالة لـ 700 جنيه.. ومفاجأة بشأن منح الفلاح قروضا ميسرة بـ 5%.. وموعد صرف العلاوات الخمس

وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان الحكومة عن موازنة العام المالي 20 /21 الثلاثاء

مسافات آمنة وغرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية.. إجراءات وقائية مشددة من البرلمان ضد كورونا

تحصين نيابي.. غرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية ومسافات آمنة بأروقة النواب قبل جلسة الثلاثاء لحسم قوانين دعم البيئة التشريعية لمواجهة كورونا.. وعبد العال يشكر الإنتاج الحربي

عبد العال يحيل قانون الوقاية من الأمراض المعدية للجنة مشتركة من الصحة والتشريعية

نداء بالاسم .. مجلس النواب يبدأ أخذ الرأي النهائي على 9 مشروعات قوانين

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لمن يؤدون صلاة التراويح في حظر التجوال

وكيل سيرينو يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي ورأيه في رمضان صبحي ومعلول.. فيديو

بين الأذانين في فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا الأمر عند الأذان الأول والتوقف بسماع الثاني

فيديوجراف.. رد فعل غريب من ميس حمدان بعد وقف إعلان قطونيل

نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد انتهاء فترة الحظر وعودة فتح مجالات العمل.. البنك المركزي: لدينا احتياطات تتحمل صدمات كورونا 24 شهرا

زاهي حواس يرد على حديث علي جمعة "أن وجه أبو الهول للنبي إدريس"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت

جديد وخفيف.. طريقة عمل الفول بالصلصة خطوة بـ خطوة