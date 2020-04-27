نائب: عرض تعديلات قانوني نقابة التمريض والعلاج الطبيعي على مجلس النواب قريبا

أكد النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من مشروعات القوانين على أجندة لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة، وهى تعديلات قانون نقابة التمريض وتعديلات قانون العلاج الطبيعى.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان لجنة الصحة بالبرلمان وافقت على تعديل بعض مواد قانون نقابة التمريض وقانون العلاج الطبيعى، ومن المقرر أن يتم عرضهما على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.



