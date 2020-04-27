نائب: عرض تعديلات قانوني نقابة التمريض والعلاج الطبيعي على مجلس النواب قريبا

أكد النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من مشروعات القوانين على أجندة لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة، وهى تعديلات قانون نقابة التمريض وتعديلات قانون العلاج الطبيعى.
وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان لجنة الصحة بالبرلمان وافقت على تعديل بعض مواد قانون نقابة التمريض وقانون العلاج الطبيعى، ومن المقرر أن يتم عرضهما على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.
كان الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة العامة للبرلمان، التى عقدت الأربعاء الماضى، بعد أن استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.
ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.
وضمت قائمة ال ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.