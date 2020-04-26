طوابير وزحام أمام البنك الأهلي بـ الزيتون.. فيديو





وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

شهد اليوم البنك الأهلى فرع الزيتون زحاما كبيرا من المواطنين، غير مهتمين بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة من أجل محاربة فيروس كورونا والقضاء عليه.من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطنا واحدا مصابا قادرا على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.