مصر في المقدمة.. المصريون أعلى نسبة في التقدم لجائزة شومان للباحثين العرب

أغلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الأحد، باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، لدورة العام 2020.

وتضم حقول الجائزة؛ العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الاقتصادية والإدارية.

وأوضت المؤسسة في بيان لها، أنها استقبلت أعلى عدد طلبات ترشح منذ بداية إطلاق الجائزة بواقع 494 طلبًا، بالإضافة إلى تقدم 19 جنسية عربية مقيمة في 26 دولة عربية وغير عربية.







وبينت المؤسسة، أن أعلى طلبات للجائزة جاءت من الجنسية المصرية حيث استحوذت على 42 بالمئة من مجمل الطلبات، تليها الأردن 15 بالمئة ، ثم فلسطين 9 بالمئة، فيما سجلت حقول الجائزة: العلوم الأساسية 31 بالمائة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية 24 بالمئة، والعلوم الطبية والصحية 16 بالمائة، والعلوم الهندسية 15 بالمائة، والعلوم الاقتصادية والإدارية 7 بالمائة، والعلوم التكنولوجية والزراعية 7 بالمائة.

ولفتت إلى أن أعمار معظم المتقدمين للجائزة تراوحت بين 30- 49 سنة بنسبة مقدارها 70 بالمائة منهم، فيما بلغت نسبة الإناث المتقدمات للجائزة 24 بالمئة، والذكور نحو 76 بالمائة، بحيث كانت أعلى الحقول التي تقدمت إليها الإناث هي العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الطبية والصحية.

وأوضحت الهيئة، أن الجنسيات: الأردنية، والفلسطينية، والعراقية، واللبنانية، والتونسية، والمصرية كانت قد تقدمت لجميع حقول الجائزة، بينما حصد موضوع علم المواد، من حقل العلوم الأساسية على أعلى طلبات التقدم بواقع 27 بالمائة من الطلبات، يليه موضوع آثار وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع العربي من حقل العلوم الإنسانية، والاجتماعية بواقع 17 بالمائة من الطلبات.

وأشار إلى أن الجائزة، تشمل حقل العلوم الطبية والصحية على موضوعين، هما "علم المناعة والسرطان، وعلم الأدوية الجيني"، أما حقل العلوم الهندسية، فيضم "الجيل الجديد من الاتصالات اللاسلكية، والاتصالات التعاونية، والأمن والتشفير والابتكارات في مجال الاتصالات، الاحتباس الحراري وتغير المناخ".

وتمنح الجائزة تقديرًا لنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.