برلماني: مناقشة موازنة وزارة الصحة 2020-2021 خلال الاجتماعات المقبلة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على مناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديد 2020-2021.
وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستتلقى طلبات من كل مديرية تتبع وزارة الصحة بشأن إحتياجاتها لزيادة ميزانيتها عن العام الماضى، حتى يتم وضعها فى الإعتبار عند مناقشة اللجنة لموازنة وزارة الصحة.
ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.
ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.
وضمت قائمة ال ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.