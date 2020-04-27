AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: مناقشة موازنة وزارة الصحة 2020-2021 خلال الاجتماعات المقبلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على مناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديد 2020-2021.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستتلقى طلبات من كل مديرية تتبع وزارة الصحة بشأن إحتياجاتها لزيادة ميزانيتها عن العام الماضى، حتى يتم وضعها فى الإعتبار عند مناقشة اللجنة لموازنة وزارة الصحة.

ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.


ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة ال ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة البرلمان تبحث مشاكل الوحدات والمستشفيات بالمحافظات..اليوم

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن نقص الوحدات الصحية والمستشفيات بمركز السادات

دينية البرلمان:عرض مشروع قانون دار الإفتاء المصرية على الجلسة العامة قريبا

أخبار البرلمان.. مطالب بزيادة منحة العمالة لـ 700 جنيه.. ومفاجأة بشأن منح الفلاح قروضا ميسرة بـ 5%.. وموعد صرف العلاوات الخمس

وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان الحكومة عن موازنة العام المالي 20 /21 الثلاثاء

عبد العال يحيل قانون الوقاية من الأمراض المعدية للجنة مشتركة من الصحة والتشريعية

ترشيحاتنا

شاهد.. نسرين أمين.. ومتابعون على إنستجرام لـ ريهام حجاج: الباروكة مستفزة

مجلس الوزراء يعلق على ارتفاع أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

أخبار الفن.. فبركة حلقة ياسمين صبرى.. ورسالة محرجة لـ ياسمين عبد العزيز بسبب العوضي

مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: صالح جمعة مؤهل للتواجد بالزمالك.. فيديو

مؤمن سليمان يكشف عن لاعب يحاول الأهلي والزمالك ضمه

رجفة يد الطبيب تترك زعيم كوريا الشمالية في حالة خطرة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض