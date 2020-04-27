برلماني: مناقشة موازنة وزارة الصحة 2020-2021 خلال الاجتماعات المقبلة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على مناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديد 2020-2021.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستتلقى طلبات من كل مديرية تتبع وزارة الصحة بشأن إحتياجاتها لزيادة ميزانيتها عن العام الماضى، حتى يتم وضعها فى الإعتبار عند مناقشة اللجنة لموازنة وزارة الصحة.





ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.