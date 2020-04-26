محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور





تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غيرالمنتظمة ، والمتأخرين عن صرف المرحلة الاولى ، وفق التوقيتات والفئة العمرية.





وأكد المحافظ ان الصرف يتم من خلال 22 مكتب بريد بالمحافظة ، بالاضافة الى مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمدينة مرسى مطروح .





وشدد علي تيسير الاجراءات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا خاصة اعمال الرش والتطهير والالتزام بالتباعد المكانى .

وأوضح ابراهيم الشافعى مدير منطقة بريد مطروح انه تم تحديد توقيتات لصرف المنحة وفقا للفئة العمرية وهى اليوم الأحد لفوق سن ال60 عاما ، والاثنين من سن 51 الى 60 عاما ،والثلاثاءمن سن 35 الى 50 عاما ، والأربعاء من سن 35 الى 50 عاما ، والخميس الفئة العمرية حتى 35 عاما .



