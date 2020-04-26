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محافظات

محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام صرف  المرحلة الثانية من منحة العمالة غيرالمنتظمة ، والمتأخرين عن صرف المرحلة الاولى ، وفق التوقيتات والفئة العمرية.

وأكد المحافظ ان الصرف يتم  من خلال 22 مكتب بريد بالمحافظة ، بالاضافة الى مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمدينة مرسى مطروح .

وشدد علي   تيسير الاجراءات  واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا خاصة اعمال الرش والتطهير والالتزام بالتباعد المكانى .
 
 وأوضح ابراهيم الشافعى  مدير منطقة بريد  مطروح انه تم  تحديد توقيتات لصرف المنحة  وفقا للفئة العمرية  وهى اليوم الأحد لفوق سن ال60 عاما ، والاثنين من  سن 51 الى 60 عاما ،والثلاثاءمن سن 35 الى 50 عاما ، والأربعاء من سن 35 الى 50 عاما ، والخميس  الفئة العمرية حتى 35 عاما .

 و اوضح مدير منطقة بريد مطروح انه سيتم صرف المنحة للمتأخرين  عن صرف المرحة الاولى يومى  الاربعاء والخميس والاحد والاثنين 6و7و9و10 مايو القادم  المتخلفين عن صرف المرحلة الثانية يومى 9 و10 مايو القادم.
محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور
محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور
محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور
محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور
محافظ مطروح يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ..صور
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