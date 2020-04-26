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فن

قتلوا أجدادي .. كيم كارداشيان تهاجم تركيا في ذكرى مذبحة الأرمن

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:19 م
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
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شروق ابراهيم
أحيت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، التي تعود لأصول أرمنية، ذكرى مذبحة الأرمن  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


ونشرت كيم كارداشيان مجموعة من الصور وعلقت قائلة  :" هؤلاء هم أجدادي، الذي تم تجويعهم واغتصابهم وذبحهم على أيدي الأتراك العثمانيين الذين انتقلوا بعد ذلك للسيدات والأطفال". 


الإبادة الجماعية للأرمن أو مذابح الأرمن  وتعرف أيضًا باسم المحرقة الأرمنية والمذبحة الأرمنية أو الجريمة الكبرى، وتشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. 


 وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل والترحيل القسري والتي كانت عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين ويقدّر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن بين مليون إلى 1.5 مليون شخصا.

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