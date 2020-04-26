أمن القاهرة يضبط عصابات مسلحة تسرق المواطنين

سجل ضباط أمن القاهرة نجاحا أمنيا جديدا يضاف لحائط انجازتهم فى حماية أمن المواطنين، حيث نجحت جهودهم على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية فى ضبط تشكيلات عصابية مسلحة تخصص نشاطها الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة، تمت عمليات الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

















فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية قيام مسجل خطر بإرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" تم ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة .









واعترف بارتكاب عدد ٤ حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائهم لدى عملائه ( ٤ أشخاص سيئى النية).





كما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من مواطن قرر بإكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ٣ مسجلين خطر تم ضبطهم .









واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع ، وإعترفوا بإرتكاب عدد ٦ حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المسروقة.





فيما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من مواطن قرر باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ٣ مسجلين خطى تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "تيروسيكل" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم مقص حدادى ومفتاح إنجليزى.









وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، كما أقروا بارتكابهم عدد ٢ حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم"سيئ النية" .





وتبلغ لقسم شرطة المرج من سائق وتباع قررا بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم مُستقلان سيارة "نصف نقل" قيادة السائق" والمحمل عليها عدد ٨ رأس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم ، وفوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها عدد ٤ أشخاص قاموا بإعتراض طريقهما والاستيلاء على السيارة بحمولتها وعدد 2 هاتف محمول كرهًا عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية ولاذوا بالفرار .





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ٤ مسجلين خطر تم ضبطهم.





واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات المُحملة برؤس الماشية كرهًا عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لإرتكاب الواقعة.





وتم بإرشادهما ضبط رؤس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وضبط بحوزة المتهمين (السيارة المستولى عليها – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ) وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة صوت معدلة ، 18 طلقة مختلفة الأعيرة) .

كما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من سيدة قررت بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها ، وفور وصولها إكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالى الف جنيه ، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، قيادة سائق وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، تم ضبطه حال استقلاله السيارة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة .





واعترف بارتكاب الواقعة ، كما إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال إستقلالهن السيارة بصحبته بإسلوب "النشل والمغافلة" وأقر بإرتكاب عدد ١٨ حادث بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها من المجنى عليهن ، وكذا ضبط عدد ١١ حافظة نقود من متحصلات تلك الوقائع ، كما تم ضبط عدد ٤ هاتف محمول من متحصلات حوادث أخرى ، وأقر بتصرفه بالبيع فى بعض المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية .

كما أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الظاهر أن بائع متجول وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى.





وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بعمله بشركة منظفات وإستحقاقهم هدايا عينية.





واعترف بإرتكاب عدد ٥ حوادث بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " حسن النية " (عامل ، مقيم بالجيزة) وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وإنفاقه باقى المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .