عاد من الإعدام للحياة.. محطات قضية المهندس علي أبو القاسم في السعودية

أعادت موافقة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية طعن المهندس على أبو القاسم في الحكم الصادر بإعدامه بعد اتفاق النيابة العامة المصرية والسعودية دراسة القضية من جديد، الحياة للمهندس المصري المحكوم عليه بالـ إعدام علي أبو القاسم، وأسرته بعد مراحل عديدة خاضتها الدولة المصرية ووزارة الهجرة المصرية بهذه القضية بعد أن تم القبض القبض على الذين قاموا بوضع المخدرات له وصدور حكم القضاء المصري ضدهم.
وأجري النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اتصالا بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محطات القضية
ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.
محطات القضية
ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.
وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.
تعاون قضائي
تعاون قضائي