AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

عاد من الإعدام للحياة.. محطات قضية المهندس علي أبو القاسم في السعودية

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:15 م
علي ابو القاسم
علي ابو القاسم
Advertisements
سعيد العربي
أعادت موافقة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية طعن المهندس على أبو القاسم في الحكم الصادر بإعدامه بعد اتفاق النيابة العامة المصرية  والسعودية دراسة القضية من جديد، الحياة للمهندس المصري المحكوم عليه بالـ إعدام علي أبو القاسم، وأسرته بعد مراحل عديدة خاضتها الدولة المصرية ووزارة الهجرة المصرية بهذه القضية بعد أن تم القبض القبض على الذين قاموا بوضع المخدرات له وصدور حكم القضاء المصري ضدهم.


وأجري النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اتصالا بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محطات القضية

ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.


وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.

تعاون قضائي

وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور .

الهجرة تتدخل 

أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس المصري أبو القاسم وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأكدت وزارة الهجرة أنها لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين

البرلمان على الخط

وكشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن أنها وصلت إليها معلومات من داخل البرلمان بشأن وجود انفراجة فى أزمة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية على أبو القاسم.

وأكدت كمال فى سابقة لـ"صدى البلد" أن البرلمان توصل إلى معلومات من السعودية بشأن وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الجانب المصرى والسعودي لحل أزمة المهندس علي أبو القاسم، وتفهم الجانب السعودي لهذه القضية.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الجانب السعودى أكد للجانب المصرى أنه سيطبق القانون، فإذا كان مظلوما سيتم إخلاء سبيل علي أبو القاسم على الفور، وإذا كان مذنبا سيطبق عليه حكم الإعدام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الحكم بإعدامه.. رحلة 13 عاما من التاريخ الدموي للإرهابي هشام عشماوي

عشماوي يكشف كواليس إعدام العناصر الإرهابية: «بيشتمونا»

شكرا يا مصر.. إحدى ضحايا هشام عشماوي في ليبيا تعلق على إعدامه.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الإخوان يهاجمون مسلسل الاختيار .. الصحة تكشف أسباب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا.. وعلي معلول يقع في فخ رامز جلال

المضبوطات بـ 26 مليون جنيه .. الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامادول داخل فيلا بالمنوفية.. صور

بسبب إعلان قطونيل.. نجيب ساويرس يثير الجدل عبر تويتر

بعد 13 عاما... طفل "عندليب الدقي" يشارك في "فلانتينو"

إنجي وجدان تنشر صورة "شهيرة شهير" الحقيقية

تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. ظهرت القطايف في عصرين وسر غريب وراء تسميتها

بمكياج ناعم .. منى ممدوح تستعرض جمالها

بالسوداني والكاسترد والكريمة.. طريقة عمل الجلاش بـ 3 وصفات شهية