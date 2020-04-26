الشارة.. مسابقات تراثية وجوائز يومية من أبو ظبي خلال شهر رمضان

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وقناة "بينونة" بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، عن بث برنامج ثقافي تراثي يومي تحت عنوان "الشارة" يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.





وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن برنامج الشارة الثقافي والتراثي يأتي كجزء من حرص اللجنة على دعم برامج صون التراث وتعزيز الهوية الوطنية، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تعميق الفائدة الثقافية لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال إطلاع الجمهور على العادات والتقاليد والشخصيات التاريخية المؤثرة وتاريخ بناء القلاع والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى اللهجة الإماراتية والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات اليدوية، وكل ما يتعلق تفاصيل موروثنا الثقافي.





وأكد المزروعي أن برنامج الشارة حظي على مدار أكثر من 10 سنوات باهتمام واسع من المشاهدين من داخل الدولة وخارجها، حيث ساهم ذلك في التعريف بالموروث الشعبي الإماراتي على مستوى العالم العربي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد من أبرز برامج المسابقات الرمضانية التي تعنى بالثقافة والتراث بشكل متخصص.





ويقدم برنامج "الشارة" للمشاهدين باقة من الأسئلة التراثية المشوقة التي تحمل في طيّاتها العديد من العادات والتقاليد والمهن المرتبطة بالبر والبحر والموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبرنامج من تقديم حصة الفلاسي وإخراج ألان غفري، ويظم عدد من الخبراء بالتراث ومنهم سعيد بن كراز المهيري رئيس لجنة الإعداد، بالإضافة إلى لجنة التحكيم المكونة من: سعيد بن لاحج الرميثي، سيف بوقبي، خلفان بن سندية المنصوري، محمد بن صابر المزروعي، وبمشاركة عدد من حافظات التراث.





ويمنح البرنامج جوائز نقدية وعينية قيمة، حيث يشارك المتصل عبر الهاتف بالمسابقة والتي تتوزع جوائزها على النحو التالي، السؤال الأول من القصر الشرقي وقيمته 1500 درهم ويتضمن خيارين للإجابة، والسؤال الثاني من قصر المربعة وقيمته 3000 درهم ويتضمن خيارين للإجابة، والسؤال الثالث من قصر الشيخ زايد وقيمته 6000 درهم، ثم السؤال الرابع من برج المقطع وقيمته 9000 آلاف درهم، بالإضافة إلى سؤال الشارة من قصر الحصن وقيمته 30 ألف درهم، وفي حال لم يجب المتصل على الأسئلة يكسب جائزة السؤال الأول وقدرها 1500 درهم ويختار ظرف من ثلاث ظروف موزعة بين مقدمة البرنامج ولجنة التحكيم والركن الشعبي في البرنامج.





ونظرًا للظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا واستجابة لضرورة التباعد الاجتماعي فقد تم استبدال بعض الفقرات بمسابقة تفاعلية للجمهور على حساب البرنامج على الإنستجرام (Alsharauae) وقد خصص لها جائزة يومية بقيمة 5000 درهم (نقدي أو عيني)، وضمن فقرة (تيفان لوَّل) المخصصة للرسائل القصيرة، يتم السحب اليومي على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم.





كما يقدم البرنامج جائزة أسبوعية ضخمة ضمن فقرة "بنات جبار" وجائزتها بكرة أو قعود بقيمة 500 ألف درهم مقدمة من المجموعة العلمية المتقدمة، والفقرة عبارة عن سؤال يستمر على مدار الأسبوع ويتم استقبال الأجوبة من خلال الرسائل القصيرة، حيث يتم السحب كل يوم خميس.



